Кемеровская ГИБДД рассказала об итогах рейда по перевозке детей

За несколько часов было задержано восемь нарушителей.

Кемеровская Госавтоинспекция подвела итоги рейда по перевозке детей, прошедшего в минувшую пятницу, 12 мая.

Как сообщили Сибдепо в отделении пропаганды городской ГИБДД, проверка проходила утром в Ленинском и Центральном районах недалеко от детских садов и школ. За несколько часов инспекторы задержали восемь нарушителей. Их оштрафовали на три тысячи рублей.

В канун летних каникул Госавтоинспекция приняла решение об усилении контроля за перевозкой несовершеннолетних. С 15 мая по 31 августа рейды «Юный пассажир» будут проводиться чаще.

«Кроме того, в этот период повышенное внимание инспекторов будет уделено и выявлению фактов нарушений Правил организованной перевозки групп детей автобусами, в том числе несогласованных с Госавтоинспекцией», — рассказали изданию в отделении пропаганды.

Такое внимание к перевозке детей связано со сложившейся ситуацией. Статистика не радует: за четыре месяца 2017 года в областном центре произошло семь аварий с участием несовершеннолетних. В этих ДТП два ребёнка погибли, семеро пострадали.