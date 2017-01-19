Кемеровская Госавтоинспекция просит горожан помочь найти виновника ДТП

В результате аварии пострадала женщина 1956 года рождения.

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции просят горожан помочь найти виновника ДТП. Авария произошла в среду, 18 января, около 10:00 в Рудничном районе областного центра.

«По адресу переулок Загорский дом, 6 был совершён наезд на женщину 1956 г.р., в результате чего она была травмирована. Предположительно ДТП совершил водитель автомобиля типа «кроссовер» белого цвета», – рассказали в отделе пропаганды кемеровской ГИБДД.

Всех, кому что-либо известно о случившемся, просят обратиться по телефонам в Кемерове: 8 (3842) 52-25-44 или 02.