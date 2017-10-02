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Кемеровская Госавтоинспекция рассказала об итогах проверки водителей на трезвость

Кемеровская Госавтоинспекция рассказала об итогах проверки водителей на трезвость

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД задержали 34 автомобилиста, находящихся за рулём в нетрезвом состоянии.

С 25 сентября по 1 октября в Кемерове проходила профилактическая акция «Трезвый водитель». В рамках акции сотрудники ГИБДД задержали 34 автомобилиста, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде. Теперь этим водителям грозит уголовная ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»

«Всего на прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции задержали 45 человек по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. 11 задержанных отказались проходить медицинское освидетельствование», — рассказали Сибдепо в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Кемеровская Госавтоинспекция просит автомобилистов не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые странно ведут себя на дороге. Такие автомобилисты могут представлять опасность для других участников дорожного движения. По каждому обращению инспекторы ГИБДД будут незамедлительно реагировать.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.torange.biz

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