Культура
Кузбасс

Кемеровская группа обрела популярность в Китае

Проект White Storm отправился в трёхмесячное турне по городам Китайской Народной Республики.

4 мая кемеровская группа White Storm отправилась в гастрольный тур по городам Китая. В течение нескольких месяцев проект будет выступать в ночных клубах южной части КНР.

Из России группа вылетела в начале мая, а буквально на следующий день, 5 мая, прошло первое выступление. White Storm показала шоу в нескольких районах Китая, а сейчас работает в Гуанчжоу, где даёт по два выступления за вечер.

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«Мы делаем два шоу за вечер по 6 минут – это нарезанные из трёх песен сеты, под которые мы обязательно танцуем. Китайцы очень любят ходить по клубам и поэтому народ есть каждое выступление. Нас приняли очень хорошо, ведь здесь любят европейцев и всё необычное. А мы для них с нашими сценическими образами выглядим достаточно экзотично», – рассказала Сибдепо вокалистка группы Елена Чайка.

Три года назад Елена вместе с коллегой Софией Беловой в составе группы «Имбирь» уже приезжала в Китай. Тогда гастроли прошли по северным городам республики. Проект White Storm специально собрали для турне 2017 года. Команда состоит из вокалистов Елены Чайки и Ивана Якушина и танцовщиц Эллины Литвиновой и Екатерины Ивановой.

«Я 15 лет занимаюсь эстрадными танцами и танцевала во многих направлениях. После того, как меня пригласили в группу, мы нашли ещё одного танцора Екатерину Иванову, подготовили программу и сняли клип. Состав собрался опытный и профессиональный, поэтому шоу проходят успешно», – поделилась с изданием танцовщица Эллина Литвинова.

Тур группы White Storm рассчитан на три месяца. За это время команда планирует выступить в нескольких городах Китая, задерживаясь в каждом лишь на два-три дня, а затем отдохнуть на море.

Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: vk.com / Алексей Камалдинов. В съёмках клипа вместо Елены Чайки участвовала другая вокалистка.
Фото: vk.com / Елена Чайка.

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