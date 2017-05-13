Кемеровская команда прошла в полуфинал центральной лиги КВН «Азия»

Во втором четвертьфинале кузбассовцы набрали больше всех баллов.

Команда Кемеровского государственного университета «Смородина» прошла в полуфинал центральной лиги КВН «Азия». Второй четвертьфинал прошёл 12 мая в Красноярске.

В игре участвовали команды из Иркутска, Красноярска, Москвы, Екатеринбурга и Кемерова. «Смородина» набрала 53 балла и выиграла четвертьфинал. Пост с результатами игры опубликовали в группе центральной лиги КВН «Азия» «ВКонтакте».

«Полуфинал лиги пройдёт в Красноярске ориентировочно в октябре. Подготовку к игре мы начнём, скорее всего, за месяц до выступления. В центральной лиге КВН «Азия» мы участвуем третий раз. В прошлый раз дошли до полуфинала», – рассказала Сибдепо член команды «Смородина» Валентина Бабич.

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Помимо этого квнщики из столицы Кузбасса получили индивидуальные награды. Валентине Бабич вручили звание «Мисс игры», а Александру Бударину – «Мистер игры».