Кемеровская молодёжь открыла стелу «Фестивальная ромашка»

В субботу, 24 июня, в центральном районе Кемерова на площади Советов состоялось официальное открытие нового арт-объекта. Установку «Фестивальной ромашки» приурочили к празднованию Дня молодёжи-2017, а посвятили её Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который в этом году состоится в Сочи. Наш регион на мероприятии будет представлять делегация из 40 человек.

«С Днём молодёжи и с появлением нового памятника кемеровских активистов, волонтёров и работающую молодёжь поздравили представители областной администрации. Заместитель главы Кемерова по социальным вопросам Олег Коваленко заявил, что Кемерово — молодой город и развивается благодаря молодым и целеустремлённым людям», — рассказали Сибдепо в областном департаменте молодёжной политики и спорта.

Вице-губернатор по вопросам образования, культуры и спорта Елена Пахомова отметила, что Россия будет в третий раз проводить на своей территории Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

С Днем молодежи Кузбасс! #дмпс #кузбасс #молодежь #фестиваль A post shared by Дмитрий Черноскутов (@chernoskutov6456) on Jun 23, 2017 at 10:48pm PDT

Трёхметровая стела представляет собой цветную ромашку с отверстием в середине. Её вес составляет около 1,5 тонны. Теперь она будет украшать центр города, все желающие могут фотографироваться на её фоне.