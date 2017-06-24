Культура
Кузбасс
Кемеровская молодёжь открыла стелу «Фестивальная ромашка»

Кемеровская молодёжь открыла стелу «Фестивальная ромашка»

В мероприятии приняли участие около 200 человек.

В субботу, 24 июня, в центральном районе Кемерова на площади Советов состоялось официальное открытие нового арт-объекта. Установку «Фестивальной ромашки»  приурочили к празднованию Дня молодёжи-2017, а посвятили её Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который в этом году состоится в Сочи. Наш регион на мероприятии будет представлять делегация из 40 человек.

«С Днём молодёжи и с появлением нового памятника кемеровских активистов, волонтёров и работающую молодёжь поздравили представители областной администрации. Заместитель главы Кемерова по социальным вопросам Олег Коваленко заявил, что Кемерово — молодой город и развивается благодаря молодым и целеустремлённым людям», — рассказали Сибдепо в областном департаменте молодёжной политики и спорта.

Вице-губернатор по вопросам образования, культуры и спорта Елена Пахомова отметила, что Россия будет в третий раз проводить на своей территории Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

С Днем молодежи Кузбасс! #дмпс #кузбасс #молодежь #фестиваль

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Трёхметровая стела представляет собой цветную ромашку с отверстием в середине. Её вес составляет около 1,5 тонны. Теперь она будет украшать центр города, все желающие могут фотографироваться на её фоне.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Никита Анульев/Сибдепо.

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