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Кемеровская СДЮСШОР по хоккею с мячом стала лучшей в России

Кемеровская СДЮСШОР по хоккею с мячом стала лучшей в России

Также в число лучших в стране попали детские тренеры из областного центра.

Кемеровская «СДЮСШОР по хоккею с мячом» стала лучшей в стране по итогам сезона 2016 – 2017 годов. Об этом со ссылкой на решение Исполкома Федерации хоккея с мячом России сообщает «Советский спорт».

Также в числе лучших ДЮСШ в стране оказались красноярская «СДЮСШОР по хоккею с мячом» и «Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш» из Новосибирской области. Они заняли второе и третье места соответственно.

При определении лучших спортивных школ учитывались призовые места в соревнованиях, проводимых под эгидой российской Федерации хоккея с мячом, а также команды и спортсмены-призеры и победители состязаний.

Кемеровчане также оказались в числе лучших детских тренеров страны по итогам сезона. Речь идёт от Владимире Китькове и Аркадии Попкове из «СДЮСШОР по хоккею с мячом».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://www.youtube.com

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