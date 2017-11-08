Кемеровская ветлаборатория получила новое оборудование для диагностики инфекционных болезней

С помощью анализатора в лаборатории будут делать анализ сыворотки крови на наличие антител.

ФГБУ «Кемеровская МВЛ» в рамках приказа Россельхознадзора от 30 декабря 2016 г. № 996 получила в диагностический отдел анализатор иммуноферментный автоматический GEMINI. С помощью нового оборудования специалисты смогут делать анализ сыворотки крови на наличие антител (инфекционных заболеваний – прим. Сибдепо).

«Автоматический иммуноферментный анализатор работает в спектральном диапазоне 400-700 нм с использованием восемь разных фильтров. Допустимо одновременное определение до 12 различных параметров на одном 96-луночном планшете», — сообщили в пресс-службе ФГБУ «Кемеровская МВЛ».

Без вмешательства человека автоматический анализатор может в том числе автономно проводить фотометрические измерения и формировать отчёт. Одновременно в прибор можно загрузить до 192 образцов для анализа. Кроме того, у специалистов появилась возможность в момент проведения исследований на анализаторе параллельно выполнять и другую работу. Также новое оборудование поможет сократить количество ошибок, которые связаны с человеческим фактором.