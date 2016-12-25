Кемеровские блогеры NEMAGIA извинились перед мамой Басты

Кемеровские блогеры NEMAGIA публично извинились перед матерью российского рэпера Басты (Василий Вакуленко). Новый обзор кемеровчане начали с конфликта, который возник между ними и Бастой несколько недель назад.

«После очень долгих разговоров по телефону с Василием мы поняли, что наши пародии в неправильном контексте были не раз донесены до его мамы, что в совокупности довело её до слёз. И мы бы хотели извиниться перед ней, потому что люди, никак не связанные с интернетом, не должны страдать», – заявил Алексей Псковитин на видео.

Стоит отметить, что NEMAGIA заранее извинились за то, что пародировать самого Басту всё равно не перестанут. После этого они разыграли сценку, как рэпер снова приезжает в Кемерово, чтобы разобраться с ними.

Напомним, в начале декабря Василий Вакуленко объявил войну кемеровским блогерам за то, что в своём очередном обзоре сравнили его мать с порноактрисой. Спустя несколько дней Баста заявил, что после долгой беседы с NEMAGIA они услышали друг друга.