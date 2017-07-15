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Кемеровские дети проведут благотворительный фестиваль в поддержку инвалидов

Кемеровские дети проведут благотворительный фестиваль в поддержку инвалидов

Все желающие смогут бесплатно покататься на лошадях и пообедать шурпой.

В воскресенье, 16 июля, в Кемерове состоится благотворительный конный фестиваль «Близкие люди». Мероприятие направлено на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль пройдёт на базе конно-спортивного клуба «Ритм» в 12:00.

«Все желающие могут прийти к нам и поучаствовать в розыгрышах, посмотреть на соревновательные выступления среди воспитанников клуба, а также бесплатно покататься на лошадях. Часть еды на фестивале будет бесплатной, что-то мы будем продавать. Вырученные деньги направим на реабилитацию детей-инвалидов», — рассказали Сибдепо организаторы мероприятия.

Посетителям фестиваля будут дарить подарки. Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах. Вход на мероприятие свободный. Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7-923-610-0593.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Конно - спортивный клуб «РИТМ», г. Кемерово».

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