Кемеровские пенсионеры бросились скупать элитные крафтовые напитки

Небывалый наплыв пожилых покупателей — с начала 2017 года в кемеровском супермаркете разливных напитков «Бирма» на ФПК. Причём пенсионеры не экономят: некоторые из них набирают напитки элитных сортов и закуски на 12 тысяч рублей. Сибдепо обратился в магазин за комментарием.

«В декабре 2016 года мы объявили акцию, — рассказал изданию представитель супермаркета Александр Аксёнов. – Её суть в том, что покупатель может прийти к нам в свой День рождения, показать паспорт и получить скидку, равную возрасту. Фактически сразу с момента начала акции к нам часто стали приходить пенсионеры, как правило, не одни. Самое интересное, что помимо известных импортных марок, покупатели в возрасте оценили модные крафтовые сорта».

Самой старшей клиентке, пришедшей в супермаркет, исполнилось 89 лет. Покупательница воспользовалась скидкой при покупке 30 с лишним товаров стоимостью примерно 12 тысяч рублей.

После такого ажиотажа в «Бирме» решили ограничить размер скидки для именинников. Сейчас она составляет максимум 50%.

Напомним, первый в Кемерове супермаркет разливных напитков «Бирма» открылся весной 2016 года. Магазин находится на проспекте Молодёжном. При покупке не стоит забывать о главном — чрезмерное употребление пенных напитков вредит здоровью.