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Кемеровские полицейские пресекли работу нелегальной крафтовой пивоварни

Кемеровские полицейские пресекли работу нелегальной крафтовой пивоварни

У отца и сына изъяли 1000 литров алкогольных напитков.

В столице Кузбасса полицейские пресекли деятельность нелегальной крафтовой пивоварни. Производством и продажей напитков занимались отец и сын из Рудничного района.

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Как рассказали Сибдепо в пресс-службе областного ГУ МВД, все рецепты родственники хранили в рукописной книге. Правоохранители изъяли и её, и алкоголь, и оборудование.

«Никаких документов, подтверждающих законность производства и продажи алкогольных напитков пивовары предоставить не смогли», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В отношении жителей областного центра составили административные протоколы по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Материалы направлены в областной Арбитражный суд.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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