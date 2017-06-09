Кемеровские школьники сняли социальный ролик «ЕГЭ – не страшно». Видео, в котором ученики обыгрывают ситуацию, связанную со сдачей единого госэкзамена, опубликовали на YouTube.

В первой части ролика показали страшный сон выпускника Евгения Успехова, в котором он входит в «кабинет страха» и пытается сдать экзамен, однако в итоге у него ничего не получается. После этого школьник просыпается и спокойно сдаёт ЕГЭ. В конце видео он очень обрадовался полученным результатам.

«Ролик снимали 10-классники губернаторского многопрофильного лицея-интерната. У них есть своей театральный кружок. Съёмки проходили в марте. Видео использовали для подготовки выпускников к сдачи экзамена», – рассказали Сибдепо в департаменте образования и науки Кемеровской области.

Ранее Сибдепо сообщал, что в 2017 году в Кузбассе на сдачу единого госэкзамена было подано 11 431 заявление.