Кемеровские спасатели освободили с балкона пенсионерку, запертую внуком

Пожилая жительница Кемерова попала в непростую ситуацию «на ровном месте», сообщает пресс-служба администрации города. Пенсионерка на минуту вышла на балкон, но пока она находилась там, гостивший у неё двухлетний внук подбежал и запер дверь изнутри. Женщина осталась на неотапливаемом балконе в лёгкой домашней одежде.

«Недалеко от дома, где произошел инцидент, другой экипаж спасателей производил опиловку ветхих деревьев. Было принято решение отправить автовышку, чтобы спасатели могли проникнуть в квартиру, расположенную на 4 этаже, через балкон», — говорится в сообщении.

Также в сообщении уточняется, что женщину спасли быстро, она не успела сильно замёрзнуть, а её маленький внук – испугаться. Всего за прошедшую неделю специалисты МБУ «Кемеровская служба спасения» спасли четверых человек.