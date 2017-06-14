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Кемеровские спасатели освободили застрявшей между решёток на балконе девушку

Кемеровские спасатели освободили застрявшую между решёток на балконе девушку

По словам очевидцев, кемеровчанка пыталась попасть в собственную квартиру на третьем этаже.

В среду, 14 июня, в областном центре по проспекту Ленинградскому, 24 на балконе третьего этажа между прутьев решётки застряла девушка. Освободиться «пленнице» помогли кемеровские спасатели.

«Она хотела попасть домой через балкон. Забралась на подъездный балкон и полезла к себе, но застряла. Позже приехали спасатели. Поставили лестницу, попытались её снять. Поняли, что просто так достать не смогут. Каким-то специальным прибором разогнули решётки и девушка смогла выбраться. Она полезла вовнутрь квартиры», — рассказала Сибдепо очевидец инцидента.

По словам другого свидетеля, кемеровчанка забыла ключи от дома внутри квартиры, когда выходила на несколько минут. В это время дверь захлопнулась.

В настоящее время редакция не располагает достоверной информацией того, что произошло на самом деле.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.telefakt.ru, http://vk.com / «Инцидент Кемерово».

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