Кемеровские танцоры стали призёрами международного турнира

В соревнованиях по танцевальному спорту участвовали 900 пар.

С 10 по 12 ноября в Нижнем Новгороде проходил пятый международный турнир по танцевальному спорту Dynamo Cup – 2017. В соревнованиях принимали участие в том числе танцоры из Кемерова.

«Пара Дмитрия Эльмурзаева и Сабины Рогожкиной завоевала серебряную медаль. Кемеровские танцоры выступали в категории среди юношей, девушек (12-15 лет) в европейской программе», — говорится на сайте областной администрации.

Юные спортсмены обучаются в танцевально-спортивном клубе «Миллениум Денс КСШОР №2». В соревнованиях участвовали 900 пар со всего мира.