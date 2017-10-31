Кемеровские управляющие организации завершили подготовку к зиме

В зимний период на уборке жилого фонда задействуют более 1300 дворников.

В Кемерове управляющие организации завершили подготовку к зиме. По данным комитета по работе со СМИ администрации областного центра, они сделали необходимый запас противогололёдных материалов, подготовили инвентарь и спецтехнику.

Всего заготовлено 1100 кубометров песка и 565 кубометров отсева. Очищать город от снега и наледи будут помогать 51 ручной роторный снегоуборщик, восемь фронтальных погрузчиков, четыре мини-погрузчика, 20 тракторов и 12 самосвалов. При этом в зимний период на уборке жилого фонда задействуют более 1300 дворников.

Ранее Сибдепо сообщал, что в 2017 году власти столицы Кузбасса приобрели 58 единиц новой снегоуборочной техники. Покупка обошлась в 300 млн рублей.