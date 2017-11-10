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Кемеровские врачи помогли ребенку избежать осложнений с сосудами

Кемеровские врачи помогли ребёнку избежать осложнений с сосудами

Хирурги под микроскопом провели операцию на руке ребенка.

Девочка Маргарита из Прокопьевска три месяца назад порезала руку разбитой чашкой. Сразу же после травмы хирурги обработали и зашили рану. Однако после выписки в этом месте у ребенка образовалась шишка, сообщает сайт Департамента охраны здоровья населения Кузбасса.

«Коллеги из Прокопьевской больницы провели дополнительное компьютерное исследование сосудов, в ходе которого выяснилось, что у ребенка образовалась посттравматическая ложная аневризма (патологический сосудистый мешок, который внешне на руке ребенка выглядит как шишка)» — рассказала заведующая отделением общей хирургии детской областной больницы
Евгения Полуконова.

С диагнозом «аневризма» девочка была направлена в отделение сосудистой хирургии областной больницы. По словам специалистов, сосуды в шишке могли лопнуть в любой момент, и это спровоцировало бы кровотечение.

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В ходе совместной операции под микроскопом хирурги выделили сосуд, иссекли его поврежденный участок, который представлял опасность для ребенка, и восстановили непрерывность сосуда.

Неделю Маргарита провела в лангете. В настоящий момент рука освобождена, кровоснабжение в норме. Ребёнок полностью готов к выписке.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: kuzdrav.ru

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