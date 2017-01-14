Кемеровский бомж ограбил и избил охранника автостоянки

Кемеровские полицейские задержали мужчину без определённого места жительства, избившего и ограбившего пожилого охранника одной из автостоянок в Центральном районе. 60-летний охранник увидел на территории стоянки постороннего, вышел из караульного помещения и потребовал покинуть объект. В ответ злоумышленник несколько раз ударил сторожа, затем зашёл в «караулку» и забрал оттуда выручку, лежащую в ящике и сотовый телефон. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 500 рублей.

Пострадавший вызвал полицию и грабителя быстро задержали. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина, не имеющий определенного места жительства. Задержанный признался, что пришёл на стоянку именно с намерением её ограбить – рассчитывал, что пожилой сторож не сможет оказать ему сопротивления. Заведено уголовное дело, задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.