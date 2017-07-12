Кемеровский ботанический сад переедет в Лесную Поляну к концу 2017 года

Пока учреждение находится в старом помещении с аварийными конструкциями.

Первую очередь кемеровского ботанического сада планируют сдать в городе-спутнике Лесная Поляна к концу 2017 года. В новое здание в рамках рекреационного комплекса учреждение переедет из устаревшей базы с аварийными конструкциями.

Как сообщили в пресс-службе кемеровской администрации, застройщик построит помещение площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Внутри создадут четыре природные зоны с уникальным микроклиматом и своими растениями, ландшафтным дизайном, водопадами.

«Также предусмотрено трёхэтажное административное здание с кафе и конференц-залом. Ещё 6 гектаров займёт парк-дендрарий под открытым небом. Кроме того, в один комплекс с новым садом планируется включить зоопарк», – отметили в пресс-службе.

В новом здании планируют проводить 40-минутные экскурсии по саду с выходом на балконы и смотровые площадки.

В кемеровском ботаническом саду представлены более 1 000 видов растений со всего мира. Для их транспортировки в новое здание привлекут специалистов из Новосибирска.

Практически вся необходимая для строительства сумма получена от продажи земельного участка «старого» сада. На освободившемся участке построят жильё и объекты соцсферы.