Кемеровский гидрометцентр: июнь в Кузбассе не был аномально жарким

Кемеровский гидрометцентр подвёл итоги июня. Как оказалось, первый месяц лета не был аномально жарким.

«Да, были отдельные тёплые дни, но нельзя сказать, что месяц был аномально жарким, — рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Примерно такие же жаркие июни были в 2011, 2012 и 2016 годах».

По словам собеседницы издания, среднемесячная температура воздуха в июне 2017-го была на два-три градуса выше нормы. Она составила примерно +18, +19°С.

Тёплая погода установилась 14 июня и простояла до конца месяца. Осадки были в пределах нормы. Реже всего дожди шли в Тисульском и Кемеровском районах.

Наталья Полуэктова также рассказала о погоде в июле. Согласно предварительному прогнозу, среднемесячная температура будет в пределах +16, +22°С. При этом ожидаются скачки температур до +33, +35°С.