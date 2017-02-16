Кемеровский гидрометцентр: март ожидается тёплым

Среднемесячная температура в первом месяце весны будет на три градуса выше нормы.

С наступлением весны в Кузбасс придёт тепло. Синоптики дали предварительный прогноз на март, согласно которому холода начнут отступать.

«Ожидается, что среднемесячная температура составит -3, -9°С, что на три градуса выше нормы, — рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. — Месяц будет тёплым и с большим количеством осадков по всей территории области. Отмечу, что уже на протяжении нескольких лет первый месяц весны радует теплом».

По словам собеседницы издания, более подробный прогноз на март появится в начале следующего месяца. В ожидании тепла предлагаем вам посмотреть видео о наступлении весны:

Сибдепо также напоминает, что уже опубликован прогноз на конец этой недели. Так, в ближайшие дни максимальная температура воздуха составит 0°С, минимальная — -28°С.