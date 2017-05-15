Кемеровский гидрометцентр: пик паводка в Кузбассе уже прошёл

В Кемеровском гидрометцентре нынешний паводок в Кузбассе назвали спокойным. Первые две волны уже прошли, критические уровни на реках региона не достигнуты.

«Пока всё нормально: уровни воды где-то повышаются, где-то понижаются, но в целом всё спокойно, — рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. — В Кемерове на Томи до опасного уровня осталось чуть больше двух метров, в Новокузнецке на Томи — 125 сантиметров, в Междуреченске на Томи — 73 сантиметра. Критических уровней мы уже не достигнем, вероятнее всего. Мы считаем, что пик паводка пройден».

Собеседница издания отметила, что первая волна была с 12 по 16 апреля, когда вскрылись реки, а вторая — с 6 по 10 мая, когда прошли осадки.

«Если вспомнить сложный паводок 2015 года, тогда 10 мая пошли сильные осадки и была третья волна. В этом году сейчас снега в горах и тайге почти уже нет. То есть уровни не с чего повышать фактически. Сложнее обстановки быть не должно. Ожидается, что те осадки, которые выпадают сейчас, сильно ситуацию не усугубят», — добавила Наталья Полуэктова.

В региональном ГУ МЧС нынешний паводок тоже назвали сравнительно спокойным.

«В этом году на реках не было каких-то сильных затороопасных явлений, — сообщила Сибдепо руководитель пресс-службы областного чрезвычайного ведомства Виктория Оленникова. — Все прошло относительно гладко. Не было подтоплений жилых домов. Обстановка, в принципе, не осложнялась нигде. В 2016 году, например, в Новокузнецке лёд встал, пришлось дробить его. Нынче же ничего подобного не случилось».

Отметим, что такая ситуация сложилась не во всех регионах страны. Где-то паводок оказался сложным. Например, в Тюменской области. Там, городе Ишим, из-за большой воды эвакуировали жителей. Кроме того, в регионе от мира оказались отрезаны семь деревень.