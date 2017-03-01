Кемеровский гидрометцентр: прошедшая зима оказалась теплее предыдущей

Прошедшая зима в Кузбассе вышла теплее предыдущей. Об этом Сибдепо рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

«В целом, зима 2016-2017 вышла теплее предыдущей, — сообщила собеседница издания. — В декабре, январе и феврале среднемесячная температура была выше нормы. Да, без морозов не обошлось, но в то же время, например, в декабре у нас были дожди и такое достаточно редкое явление, как снежная гроза. Кроме того, в прошлую зиму дней с оттепелями было меньше».

По словам Натальи Полуэктовой, зима была относительно тёплой по причине повышенного влияния циклонов.

«Этой зимой на погоду часто оказывал влияние атлантический циклон, — заявила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. — Гольфстрим стал теплее на полтора градуса. По этой причине чаще образовывались циклоны, которые приносили нам теплую, снежную и ветреную погоду. Характерный для Сибири монгольский антициклон, конечно, тоже присутствовал, но у него не было подпитки холодом».

Снега выпало нынче очень много. Именно он может замедлить наступление весны, поскольку «снежный покров охлаждает воздух». Кроме того, влаги в снегу, в среднем, в 1,5 — 2 раза выше нормы. Это значит, что паводок, вероятнее всего, будет сложным.

Добавим также, что завершилась зима без каких-либо неприятных сюрпризов, а, скорее даже, наоборот: третья декада февраля была весьма тёплой. Например, в посёлке Кондома зафиксировали +12°С. Такая температура воздуха там была 28 февраля.

Март, предварительно, тоже не доставит особых неудобств. Ожидается, что среднемесячная температура составит -3, -9°С, что на три градуса выше нормы. Возврат холодов возможен, но сильных морозов, скорее всего, уже не будет.