Кемеровский магазин «Кора» игнорирует опасное состояние потолка

По словам персонала, потолок кемеровского магазина «Кора» на улице Сибиряков-Гвардейцев, 18а, протекает чуть ни с самого его открытия, уже несколько лет, но недавно, судя по всему, крыша совсем прохудилась, и ручьи талой воды потекли ещё обильнее. Практически весь потолок от протечек «поплыл» и покрылся страшными коричневыми разводами. Выглядит это, мягко говоря, не очень эстетично, как себя поведут от воздействия влаги потолочные плиты, остаётся только догадываться.

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Во время очередной капели сотрудникам магазина приходится по всему помещению то тут, то там расставлять вёдра и тазы, но самое главное — талая вода просачивается по проводке и затекает в светильники и другое электрооборудование, а это уже посерьёзнее грязных разводов.

По словам рядовых сотрудников «Коры», руководство торговой сети, разумеется, знает о таком плачевном и опасном состоянии потолка и крыши их пристройки к жилому дому.

«Несколько месяцев назад нам даже подлатали потолок какими-то листами. Но только в определённых местах, чтобы вода капала не на товар, а в то место, куда можно поставить тазик или ведро. Например, у стеллажа с алкоголем»,- рассказали корреспонденту Сибдепо сотрудники магазина.

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Они надеются, что благодаря освещению в СМИ к проблеме отнесутся всё же с должной серьёзностью, «а то за магазин стыдно» и «не дай бог, чего случится».

Впереди весна – обильное таяние снега и дожди. Потолку «Коры» необходима разветвлённая сеть коммуникаций — трубок, шлангов и листов, чтобы подводить воду к тазикам, а его покупателям лучше ходить по магазину под зонтом и в каске. Мало ли?!