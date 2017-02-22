Кемеровский ресторан могут оштрафовать на полмиллиона за мелкий шрифт на баннере

Кемеровский ресторан «Мюнхен» могут оштрафовать на полмиллиона рублей за баннер. В региональном УФАС прошло заседание рабочей группы, которая обсудила рекламный приём заведения.

«Сотрудники УФАС обнаружили эту рекламу в ходе традиционного осмотра «наружки». Баннер сфотографировали и составили по нему акт наблюдения», – рассказала Сибдепо пресс-секретарь регионального ведомства Анна Дрешер.

Семь экспертов из 11 присутствующих посчитали, что реклама ресторана не воспринимается в полном объёме. На баннере крупным шрифтом было написано «Единственный ресторан в городе», однако мелкими буквами под «звёздочкой» была размещена нечитаемая информация.

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«В настоящее время данный баннер находится на рассмотрении в УФАС. Результаты голосования рабочей группы могут стать одним из оснований для принятия решения по делам со спорной рекламой», – пояснила Анна Дрешер.

PR-менеджер ресторана Александр Аксёнов сообщил, что этот баннер кемеровчане могли увидеть в декабре 2016 года на пересечении улиц Соборной и Красноармейской, прямо напротив цирка.

«Мюнхен» всегда использует в наружной рекламе фотографии своих сотрудников. Суть в том, что Татьяна Алексеева (её фото опубликовано на баннере, – прим. Сибдепо) стала управляющим рестораном сравнительно недавно. Задачей размещения этой рекламы было знакомство горожан с Татьяной как с лицом ресторана», – сказал Александр Аксёнов.

Изначально баннер должен был выглядеть так.

«Однако при передаче подрядчику макета баннера «слетел» размер шрифта. После того как баннер был готов, его разместили на улице», – добавил Александр Аксёнов.

По словам пресс-секретаря регионального УФАС Анны Дрешер, за нарушение ФЗ «О рекламе» юридическое лицо может получить штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей.