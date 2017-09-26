Кемеровский суд приостановил работу закусочной на проспекте Ленина

В областном центре Рудничный районный суд приостановил деятельность закусочной «Денер кебаб» на 60 дней из-за ряда нарушений. Территориально закусочная находится на проспекте Ленина, 133. Роспотребнадзор выявил в заведении нарушения, связанные с хранением продуктов питания и их обработкой. Также в помещении отсутствует система канализации.

«Судебное заседание состоялось в пятницу, 22 сентября. Суд постановил приостановить работу заведения до устранения всех выявленных нарушений», — рассказали Сибдепо в пресс-службе Рудничного районного суда.

В настоящее время судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано любой из сторон.