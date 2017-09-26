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Кемеровский суд приостановил работу закусочной в центре города

Кемеровский суд приостановил работу закусочной на проспекте Ленина

В отношении руководства закусочной «Денер кебаб» составлен административный протокол.

В областном центре Рудничный районный суд приостановил деятельность закусочной «Денер кебаб» на 60 дней из-за ряда нарушений. Территориально закусочная находится на проспекте Ленина, 133. Роспотребнадзор выявил в заведении нарушения, связанные с хранением продуктов питания и их обработкой. Также в помещении отсутствует система канализации.

«Судебное заседание состоялось в пятницу, 22 сентября. Суд постановил приостановить работу заведения до устранения всех выявленных нарушений», — рассказали Сибдепо в пресс-службе Рудничного районного суда.

В настоящее время судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано любой из сторон.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pxhere.com

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