Кемеровский театр для детей и молодёжи и Томский ТЮЗ поменяются местами

С 9 по 11 ноября артисты Кемеровского театра для детей и молодёжи проведут обменные гастроли с Томским областным театром юного зрителя. Такие гастроли будут первыми в истории кемеровского театра. Они стали возможны благодаря проекту «Большие гастроли для маленьких», организованному Министерством культуры РФ.

«Мы давно дружим с Томским ТЮЗом, были у них на фестивале «Сибирский кот» и принимали их у себя в театре, — рассказал Сибдепо директор Театра для детей и молодёжи Григорий Забавин. – Мы несколько раз подавали заявки на программу по обменным гастролям, но нас в силу разных причин не брали. А в этом году запустили новую программу и мы проведём свои первые обменные гастроли. Надеемся получить новый опыт и поближе познакомиться с томским зрителем, завоевать их любовь».

Обменные гастроли между театрами — это обоюдная объективная оценка достижений в искусстве и обмен уникальным опытом между коллегами. В то время, когда артисты Театра для детей и молодёжи будут выступать на сцене Томского театра, их томские коллеги представят свои постановки кемеровским зрителям.

Григорий Забавин также отметил, что в Томск артисты Театра для детей и молодёжи привезут свои лучшие и знаковые спектакли – «Что случилось с крокодилом», «Смотреть после 10», «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Волшебное кольцо» и «ПАПА». Эти спектакли являются лауреатами многих фестивалей и конкурсов, в том числе и Российской Национальной театральной премии «Арлекин».

Томский театр также представит свои самые популярные спектакли на суд кемеровских зрителей. Так, 9 ноября кемеровчане увидят постановку «Ронья, дочь разбойника». 10 ноября – «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился» и «Музыка ночью», который также повторят на следующий день. 11 ноября кемеровчане смогут оценить спектакль «Не хочу быть собакой». Стоимость билетов на эти постановки составляет 200-350 рублей.