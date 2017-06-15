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«Кемеровский ЦСМ» рассказал об участии в выставке «Уголь России и Майнинг»

Директор Центра Виталий Гринцев сообщил о том, что «практический эффект от участия в мероприятии мы оцениваем достаточно позитивно».

«Кемеровский ЦСМ» поучаствовал в международной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», которая прошла в Новокузнецке.

В выставке участвовали представители 25 стран мира, в частности, Германии, Китая, Франции, России, Японии и других.

Специалисты «Кемеровского ЦСМ» рассказали всем желающим об экспертизе промышленной безопасности, оценке соответствия угля и продуктов его переработки, изготовлении и поставке поверочных газовых смесей и проверке качества горюче-смазочных материалов. Всё вышеперечисленное – это новые направления работы Центра.

Во время выставки «Кемеровский ЦСМ» получил диплом за «Услугу по оценке соответствия угля и продуктов его переработки, в том числе сертификация, отбор образцов, испытания, идентификация, оценка качества и анализ состояния производства угольных предприятий».

«Мы рады были присутствовать на выставке «Уголь России и Майнинг», так как это, безусловно, очень важное событие в жизни региона, способствующее налаживанию новых деловых контактов, – сообщил директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталий Гринцев. — Наш Центр сегодня развивает новые направления, которые, как мы убедились здесь, интересны представителям бизнеса. Во время переговоров мы получили возможность не только изучить потребности наших заказчиков, но и почерпнуть новые идеи для дальнейшего развития, так что дальнейший практический эффект от участия в мероприятии оцениваем достаточно позитивно».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: "Кузбасская ярмарка".

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