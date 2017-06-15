«Кемеровский ЦСМ» рассказал об участии в выставке «Уголь России и Майнинг»

Директор Центра Виталий Гринцев сообщил о том, что «практический эффект от участия в мероприятии мы оцениваем достаточно позитивно».

«Кемеровский ЦСМ» поучаствовал в международной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», которая прошла в Новокузнецке.

В выставке участвовали представители 25 стран мира, в частности, Германии, Китая, Франции, России, Японии и других.

Специалисты «Кемеровского ЦСМ» рассказали всем желающим об экспертизе промышленной безопасности, оценке соответствия угля и продуктов его переработки, изготовлении и поставке поверочных газовых смесей и проверке качества горюче-смазочных материалов. Всё вышеперечисленное – это новые направления работы Центра.

Во время выставки «Кемеровский ЦСМ» получил диплом за «Услугу по оценке соответствия угля и продуктов его переработки, в том числе сертификация, отбор образцов, испытания, идентификация, оценка качества и анализ состояния производства угольных предприятий».