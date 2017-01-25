Кемеровский водитель заставил девушку толкать застрявший автомобиль

Кемеровский водитель заставил девушку толкать застрявший в снегу автомобиль. Видеозапись произошедшего опубликовал на YouTube Владимир Карасев.

На кадрах видео запечатлено, как мужчина садится в машину и пытается выехать из сугроба. При этом его спутница толкает авто, однако Peugeot остаётся в снегу.

Позже этот же пользователь видеохостинга опубликовал ролик, как к автомобилисту на помощь подъехал водитель Mitsubishi. С помощью троса им удалось вытащить из сугроба застрявшую машину.