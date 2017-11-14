Кемеровский вуз выиграл грант в 375 млн рублей на разработку фитобиотиков

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт победил в конкурсе Министерства образования и науки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России». Теперь вуз разработает новую серию высокоэффективных фитобиотических кормовых добавок. В их основу лягут лекарственные растения, рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Сегодня КГСХИ посетил глава Кемерова Илья Середюк.

«Фитобиотики – перспективное направление, и мы готовы поддерживать их создание на основе уже имеющегося фармацевтического предприятия. Для нас важно объединить науку, имеющийся опыт и запустить производство, получив экологически чистые продукты питания на стол кемеровчан», – сказал мэр.

По данным комитета по работе со СМИ администрации города, проект создания фитобиотиков для сельскохозяйственных животных рассчитан на три года. Его консолидированный бюджет составил 375 млн рублей. Из них 250 млн рублей – это средства федерального бюджета, а 125 млн – внебюджетные источники.

Предполагается, что производство препарата в промышленных объёмах организуют к 2020 году. Потенциальными потребителями фитобиотиков являются компании по производству кормов и животноводческие предприятия Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также Алтайского и Красноярского краёв.