Кемеровским коммунальщикам поручили очистить дворы от снега за 10 дней

На очистку дворов кемеровским коммунальщикам дали 10 дней. Такой срок озвучил сегодня во время объезда города мэр Илья Середюк.

«У нас чуть больше трёх тысяч многоквартирных домов, они обслуживаются 56 управляющими компаниями и товариществами собственников жилья. У нас порядка 1400 дворников. Существует определённая текучка кадров, но сила для уборки физическая есть. Но такое количество снега, которое выпало, требует механизированной уборки. Я поставил перед управляющими компаниями задачу, чтобы в течение 10 дней они организовали во всех своих дворах уборку территорий механизированным способом», — пояснил глава областной столицы.

Также во время объезда Илья Середюк рассказал о жалобах от горожан на неочищенные от снега парковки торговых центров. Мэрия совместно с ГИБДД собирается закрывать такие парковки в том случае, если владелец ТЦ не будет реагировать на недовольство кемеровчан.