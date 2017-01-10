Кемеровским наркоторговцам грозит пожизненное лишение свободы

В Кемерове будут судить наркоторговцев, которые занималась сбытом «спайса». В марте 2016 года правоохранители с поличным задержали двоих жителей областного центра по подозрению в торговле наркотиками.

«Позже в ходе обыска квартиры одного из задержанных полицейские обнаружили особо крупную партию «реагента» – сильнодействующего синтетического наркотика, который используется для изготовления курительных смесей», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Общая масса изъятого наркотического вещества составила более 760 граммов. Кроме того, полицейские изъяли уже готовые дозы «спайса», которые наркоторговцы успели развезти по тайникам.

Отметим, что злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.