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Кемеровским велосипедистам напомнили о правилах перехода через дорогу новой разметкой

Кемеровским велосипедистам напомнили о правилах перехода через дорогу новой разметкой

Подобная акция в областном центре проходит второй год подряд.

В столице Кузбасса сотрудники Госавтоинспекции совместно с работниками дорожного хозяйства и юными жителями Кемерова в первый день акции «Юный водитель» в 10 местах города нанесли новую разметку. Надписи «Велосипедист! По зебре только пешком!» рядом с пешеходными переходами.

«Такие надписи появились вблизи пешеходных переходов на пересечениях улицы Мичурина с проспектом Ленина и улицей Красноармейской, на проспекте Октябрьском, а также в районе бульварного кольца. Учитывая, что сезон велосипедных прогулок продлится еще не один месяц, то акция пройдет и вблизи других пешеходных переходов города», — сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

Подобная акция проходит в городе уже во второй раз. Нарушение ПДД велосипедистами нередко приводит к ДТП. Водители просто не успевают вовремя среагировать на появление велосипедистов на зебре.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

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