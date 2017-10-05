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В кемеровском кафе уйгурско-узбекской кухни «Бе-бе» нашли нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Проверку в заведении, которое располагается на Рукавишникова, 14, провели сотрудники Роспотребнадзора. Ранее в ведомство обратились два клиента предприятия общественного питания. Они пожаловались на блюда ненадлежащего качества. В итоге специалисты обнаружили в кафе обезличенную продукцию, у которой отсутствовала информация, в том числе, о сроке годности. При этом в холодильнике не вели контроль за температурным режимом хранения готовых блюд. «Лист температурного режима холодильного оборудования не представлен, таким образом, оценить соблюдаются ли условия хранения, заявленные производителем, невозможно», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области. Также на момент осмотра владелец «Бе-бе» не смог предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, которая находится в обращении. Предпринимателя, который владеет заведением, привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Кемеровское кафе оштрафовали за нарушение условий хранения блюд

Владельца заведения привлекли к административной ответственности.

В кемеровском кафе уйгурско-узбекской кухни «Бе-бе» нашли нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Проверку в заведении, которое располагается на Рукавишникова, 14, провели сотрудники Роспотребнадзора. Ранее в ведомство обратились два клиента предприятия общественного питания. Они пожаловались на блюда ненадлежащего качества.

В итоге специалисты обнаружили в кафе обезличенную продукцию, у которой, например, отсутствовала информация о сроке годности. При этом в холодильнике не вели контроль за температурным режимом хранения готовых блюд.

«Лист температурного режима холодильного оборудования не представлен, таким образом, оценить соблюдаются ли условия хранения, заявленные производителем, невозможно», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.

Также на момент осмотра владелец «Бе-бе» не смог предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, которая находится в обращении.

Предпринимателя, владеющего заведением, привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: 2ГИС.

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