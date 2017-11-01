Кемеровского руфера будут судить за драку возле бара

В Кемерове следователи завершили расследование уголовного дела против 18-летнего местного жителя, которого обвиняют в избиении посетителя ночного бара. Напомни, 3 июня 2017 года подозреваемый ударил несколько раз посетителя одного из кемеровских баров после словесного конфликта. Медики диагностировали у потерпевшего черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины, ушибы.

«По данным следствия, причиной конфликта стало то, что потерпевший якобы оскорбил оппонента, указав ему на слишком юный возраст. В результате словесная ссора переросла в драку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела подозреваемый частично признал свою вину, пояснив, что ударил оппонента лишь один раз, после чего тот упал и травмировал голову. Но собранные доказательства говорят о том, что потерпевшему нанесли не менее 11 ударов руками и ногами.

Теперь жителю областного центра, который ранее успел прославиться своими фото с опоры освещения стадиона «Химик» и ездой на крыше троллейбуса по центру города, грозит до восьми лет лишения свободы.