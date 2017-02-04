Кемеровской области выделили более 600 млн рублей на строительство школ

Деньги направлены в регион в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013–2020 годы.

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении денежных средств между регионами России в рамках государственной программы «Развитие образования». Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, субсидии в размере 25 млрд рублей распределены между 57 регионами страны.

«Субсидии направляются на возмещение расходов бюджетов субъектов Федерации на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации», — указано в распоряжении.

Согласно документу, Кемеровская область получит 626,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на завершение строительства школ в городах Гурьевск и Калтан.