Кемеровскому музею вернули уникальный скелет сибирского пситтакозавра

Кемеровскому областному краеведческому музею (КОКМ) вернули уникальный скелет сибирского пситтакозавра, находившийся на выставке в московском Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова с декабря по конец мая.

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Этот скелет нашли в Шестаково в 2014 году. Его уникальность заключается в том, что он достаточно полный.

Отметим, что раскопки в кузбасском селе ведутся хоть и с перерывами, но давно — с 1950-ых годов.

«В 1953 году московский геолог А. Массаковский первым обнаружил натурный скелет так называемого «ящера-попугая». Такое прозвище он получил из-за большого клюва на верхней и нижней челюсти», — сообщили в КОКМ.

После находки геолога раскопки в Шестаково прекратились на 55 лет.

«В 2014 году во время экспедиции в Шестаково научных сотрудников Кемеровского областного краеведческого музея и палеонтологического института им. А.А. Борисяка вновь был обнаружен полный скелет сибирского пситтакозавра. Это стало настоящей сенсацией – нигде в России подобных массовых захоронений, в которых отлично сохранились останки просто нет», — добавили в КОКМ.

К середине июля 2016 года скелет реконструировали московские специалисты. Через несколько месяцев пситтакозавра сибирского вновь отправили в столицу России, но уже на выставку. 21 июня 2017-го скелет вернули в Кемерово. Теперь он всегда будет храниться в краеведческом музее.

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«Сейчас скелет пситтакозавра монтируют. Предварительно, его сборка завершится 24 июня во второй половине дня», — рассказал Сибдепо старший научный сотрудник лаборатории млекопитающих палеонтологического института им. А.А. Борисюка РАН (Москва) Евгений Мащенко.

По словам Мащенко, совместные раскопки специалистов КОКМ и палеонтологического института им. А.А. Борисяка в Шестаково ведутся регулярно.

На днях группа московских специалистов приехала в столицу Кузбасса для монтажа скелета динозавра как раз после раскопок в Шестаково. Они, кстати, оказались весьма удачными.

«Был найден достаточно полный скелет пситтакозавра сибирского на Шестаковском яру, — рассказал Сибдепо Евгений Мащенко. — В 2014 году мы нашли его совсем в другом месте, на точке «Шестаково – 3». Еще одна находка на Шестаковском яру в этом году – фрагмент скелета стегозавра. К сожалению, выступала только хвостовая часть: несколько позвонков и пластины костные. Однако то, что нам удалось найти стегозавра — а это практический новый вид для шестаковской фауны — очень большое достижение этого года».

Сейчас раскопки в Шестаково продолжаются. Возможно, специалистов ожидают не менее удачные находки в кузбасском селе.