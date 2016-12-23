Kia показала фотографии Picanto нового поколения с турбомотором

Чтиво

Капитан Спутник спешит на помощь!

Разбираемся, кому поможет Капитан Спутник в борьбе за качественный досуг, и развеиваем опасения тех, кто не решается подключить спутниковое ТВ, ожидая, когда к дому протянут «кабель», и полагая, что он надёжнее