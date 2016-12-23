Kia показала фотографии Picanto нового поколения с турбомотором
Ожидается, что авто в новой модификации дебютирует на рынке в 2017 году.
Компания Kia опубликовала фотографии Picanto нового поколения с турбомотором. Модель A-сегмента, которая долгое время занимала ведущие позиции среди реализуемых в РФ компактных авто, получила экспрессивный дизайн экстерьера.
На фото с большой вероятностью представлена спортивная модификация Picanto. Малолитражку отличает модернизированный дизайн радиаторной решетки, новое оформление бамперов, обновленная передняя оптика и новые фонари.
Известно, что модель дебютирует на рынке в началее 2017 года.
Фото: Kia.