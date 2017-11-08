Киберфест Good Line Open пройдет в Кемерове 12 ноября

С 12:00 до 19:00 будут работать развлекательные площадки для гостей мероприятия.

Крупнейший за Уралом киберспортивный фестиваль Good Line Open пройдет в кемеровском ГЦС «Кузбасс» в воскресенье, 12 ноября.

С 12:00 до 19:00 будут работать развлекательные площадки для гостей мероприятия. Косплей-шоу, виртуальная реальность Play Station 4 VR, Just Dance, турниры по Mortal Kombat X, FIFA 18 и Hearthstone, аквагрим, ретро-игры на Super Nintendo. Лотерея для всех пришедших с главным призом — Sony PlayStation 4.

Впервые в рамках гранд-финала Good Line Open пройдет шоу-матч по PlayerUnknown’s Battlegrounds!

Главным событием Good Line Open станут гранд-финалы по Dota 2, CS: GO и Quake Champions в главном зале. Все происходящее будет транслироваться на огромном надувном экране.

Организатор киберспортивного фестиваля — лидер интернет-рынка Кузбасса Good Line. Вход на мероприятие свободный в течение всего дня!