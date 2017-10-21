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«Километр удовольствия»
открытие обновлённого бульвара Строителей в Кемерове
В Кемерове прошёл праздник, посвящённый открытию бульвара Строителей после капитального ремонта. До этого строители всерьёз не брались за улицу своего имени 40 лет – с момента сдачи бульвара в эксплуатацию.
«Ровно год назад здесь были железобетонные плиты, торчала арматура, мы все ходили, запинались, и вспоминали историю. 40 лет назад по правую сторону от меня ничего не было — только поле и вот сейчас Ленинский район — это самый крупный по численности район города, здесь очень много молодёжи. На бульваре Строителей всегда встречались друзья, здесь развлекается детвора, здесь отдыхают на скамейках и радуются зелени кемеровчане. И в этом году подрядчики в максимально короткий срок сделали такую красоту»
Илья Середюк
глава города Кемерово
Длина обновлённой прогулочной зоны составляет почти километр. В ходе ремонта на бульваре уложили более 7 000 кв.м тротуарной плитки, установили 104 новых светильника. В ходе озеленения высадили более 600 деревьев и кустарников, в том числе миндаль и барбарис. Появилась двухкилометровая велодорожка. Для любителей активного образа жизни были устроены спортивные локации, площадка для занятий воркаутом, стритболом, теннисом, установлены уличные тренажёры.
По настоящему оценить все новинки кемеровчане смогут только в следующем году – поздняя осень не располагает к долгим прогулкам. Разве что велодорожка будет востребована, на время зимы переквалифицировавшись в лыжню. А пока предлагаем вам полюбоваться на то, как бульвар торжественно открывали. Как видите, наш фотограф Никита Анульев не упустил ничего: от предпраздничных игр и развлечений, до салюта, раскрасившего серое октябрьское небо над городом.
Текст: Аркадий Кимеев
Фото: Никита Анульев/Сибдепо
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