«Ровно год назад здесь были железобетонные плиты, торчала арматура, мы все ходили, запинались, и вспоминали историю. 40 лет назад по правую сторону от меня ничего не было — только поле и вот сейчас Ленинский район — это самый крупный по численности район города, здесь очень много молодёжи. На бульваре Строителей всегда встречались друзья, здесь развлекается детвора, здесь отдыхают на скамейках и радуются зелени кемеровчане. И в этом году подрядчики в максимально короткий срок сделали такую красоту»