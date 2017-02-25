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Кинокритик назвал основных претендентов на «Оскар»

Кинокритик назвал основных претендентов на «Оскар»

Церемония вручения премии состоится 26 февраля.

Кинокритик The New York Times Кара Бакли назвала музыкальную комедию «Ла-Ла Ленд» главным претендентом на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Бакли считает, что картина об отношениях начинающей актрисы и джазового музыканта «буквально очаровала» всех. По мнению кинокритика, трудно представить, чтобы что-то помешало комедии получить заветные статуэтки. Тем более, что картина выдвинута на «Оскар» в 14 номинациях.

Эксперт также отметила, что наибольшие шансы получить «Оскар» есть у главной героини «Ла-Ла Ленд» Эммы Стоун. Бакли заявила, что соперницы американской актрисы по номинации — Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг»), Натали Портман («Джеки») и Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс») – скорее всего, останутся в проигрыше.

В категории «Лучшая режиссура» кинокритик выделяет Дэмьена Шазелла («Ла-Ла Лэнд»), а в номинации «Лучший актёр первого плана» — Кейси Аффлека («Манчестер у моря»), сообщает ТАСС.

Главной претенденткой на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» Бакли назвала Виолу Дэвис («Ограды»). Лучшим актёром второго плана может стать Махершал Али («Лунный свет»).

89-я церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 26 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе. По информации Forbes, стоимость одной статуэтки в 2017 году составляет $696. Для сравнения — еще в 2011-ом она стоила $400.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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