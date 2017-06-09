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Кинолюбители назвали «Крёстного отца» величайшим фильмом всех времён

Журнал Empire провёл опрос среди читателей и составил Топ-10 лучших фильмов.

Редакция журнала Empire провела опрос среди своих читателей и выяснила, какой является лучшим. 20 тысяч человек величайшим фильмом всех времён считают фильм «Крёстный отец».

На втором месте Топ-10 оказались «Звёздный войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980 год выпуска), а третью позицию занял «Тёмный рыцарь» (2008 года выпуска). Стоит отметить, что в Топ-10 попали и такие картины, как «Побег из Шоушенка», «Челюсти» и «Властелин колец: Братство колец».

Вторая часть «Крёстного отца» заняла лишь 12-е место. Многие респонденты отметили, что она значительно уступает первому фильму.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://kinogo.club

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