Кинолюбители назвали «Крёстного отца» величайшим фильмом всех времён

Редакция журнала Empire провела опрос среди своих читателей и выяснила, какой является лучшим. 20 тысяч человек величайшим фильмом всех времён считают фильм «Крёстный отец».

На втором месте Топ-10 оказались «Звёздный войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980 год выпуска), а третью позицию занял «Тёмный рыцарь» (2008 года выпуска). Стоит отметить, что в Топ-10 попали и такие картины, как «Побег из Шоушенка», «Челюсти» и «Властелин колец: Братство колец».

Вторая часть «Крёстного отца» заняла лишь 12-е место. Многие респонденты отметили, что она значительно уступает первому фильму.