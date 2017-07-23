«Кипяток» на озере Красном
как прошёл первый в истории Кемерова турнир по вейкбордингу
Вейкбординг – это крайне приятный экстрим. Многие спортсмены любят его даже больше, чем сноубординг, потому что тепло и падать не так больно. А для трюкачей возможностей не меньше, чем на «снежной доске». Слалом, акробатика, прыжки – всё, как у людей. Европа больше ценит кабельный вейкбординг – доступный и экологичный. В России чаще практикуется «катерный» - когда спортсмен летит вслед за катером, а для трюков использует поднимаемую лодкой волну. Но вот европейская электротяга добралась и до нас. Первый турнир по кабельному вейкбордингу прошёл в Кемерове. Организаторы назвали его «Кипяток», намекая на то, что 22 июля в озере Красном будет горячо. Действительно ли кипела вода любимого водоёма кемеровчан, проверял фотокорреспондент Сибдепо Никита Анульев.
Организаторы - магазин "Твоя стихия" максимально упростили возможность участия в турнире. Никаких предварительных заявок - пришёл на Красное, зарегистрировался на месте и вперёд - показывай, что умеешь. Возрастных ограничений тоже никаких - 8-летняя девочка из Новосибирска стартовала наравне со взрослыми.
"У нас было двое маленьких участников. Мы заранее знали, что они приедут, понимали, что первые места им не занять, поэтому заранее приготовили для них поощрительные призы. Девушек-участниц тоже было всего две - этот вид спорта у нас в Сибири только развивается и дамы его ещё не "распробовали", - пояснил организатор "Кипятка" Антон Добряков.
В соревнованиях участвовали 24 спортсмена из Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска, Томска, Барнаула и Горно-Алтайска. Самое большой представительство было у хозяев - 10 атлетов, обучавшихся здесь же, в вейк-парке на Красном озере. Впрочем, "родная вода" не помогла - забегая вперёд, расскажем, что в соревнованиях победил вейкбордист из республики Алтай. Впрочем, по мнению организаторов главное - это сам факт того, что турнир состоялся и положил начало официальной истории кемеровского вейкбординга.
У соревнований по вейкбордингу своя обязательная программа. Во время квалификации каждый участник исполнял 2 прыжка с трамплина и 2 - с поверхности воды. Отдельный номинаций для девушек и детей не было - на первом "Кипятке" все были равны. Но со временем регламент турнира серьёзно поменяется, заверили организаторы.
"Мы хотим сделать турнир традиционным и проводить его чаще. Соревноваться, как минимум, в честь открытия сезона, в середине сезона и в честь его окончания. По мере того, как количество участников будет расти, появятся свои соревновательные категории для женщин и детей", - поделился планами Антон Добряков.
Зрителей собралось не так много, как заслуживает такой красивый вид спорта. Организаторы насчитали около 100 человек. Впрочем, первый турнир - он и есть первый турнир. Со временем кемеровский зритель оценит. Те же 100 человек, что пришли, развлекались на берегу не менее весело, чем спортсмены на воде. Выездной гриль-бар, коктейли (исключительно безалкогольные). А для активного отдыха на берегу имелись батуты, а на воде - сапсёрфы - большие доски, на которых нужно грести стоя. В день "Кипятка" любой желающий мог тестировать их бесплатно.
Организаторы "Кипятка" напоминают, что обучаться вейкбордингу можно (и нужно) здесь же - на Красном озере в Кемерове. Вейк можно зять на прокат, пока не решите купить свой, а инструкторы обучат премудростям скольжения по воде и прыжков над её гладью. Если начать прямо сейчас, то можно убудет показать себя уже в следующем "Кипятке".
Текст: Аркадий Кимеев
Фото: Никита Анульев/Сибдепо
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