Вейкбординг – это крайне приятный экстрим. Многие спортсмены любят его даже больше, чем сноубординг, потому что тепло и падать не так больно. А для трюкачей возможностей не меньше, чем на «снежной доске». Слалом, акробатика, прыжки – всё, как у людей. Европа больше ценит кабельный вейкбординг – доступный и экологичный. В России чаще практикуется «катерный» - когда спортсмен летит вслед за катером, а для трюков использует поднимаемую лодкой волну. Но вот европейская электротяга добралась и до нас. Первый турнир по кабельному вейкбордингу прошёл в Кемерове. Организаторы назвали его «Кипяток», намекая на то, что 22 июля в озере Красном будет горячо. Действительно ли кипела вода любимого водоёма кемеровчан, проверял фотокорреспондент Сибдепо Никита Анульев.