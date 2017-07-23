В соревнованиях участвовали 24 спортсмена из Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска, Томска, Барнаула и Горно-Алтайска. Самое большой представительство было у хозяев - 10 атлетов, обучавшихся здесь же, в вейк-парке на Красном озере. Впрочем, "родная вода" не помогла - забегая вперёд, расскажем, что в соревнованиях победил вейкбордист из республики Алтай. Впрочем, по мнению организаторов главное - это сам факт того, что турнир состоялся и положил начало официальной истории кемеровского вейкбординга.