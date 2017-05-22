Новости
Россия и Мир
Киркорова обязали выплатить почти полмиллиона рублей за долг по кредиту

Киркорова обязали выплатить почти полмиллиона рублей за долг по кредиту

Певец брал в банке Церих два кредита на общую сумму 25 млн рублей.

Банк Церих и агентство по страхованию вкладов через суд пытается вернуть 25 миллионов рублей, которые в кредит взял Филипп Киркоров. Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требование и обязал российского певца выплатить почти полмиллиона рублей по задолженности.

«Суд частично удовлетворил иск банка Церих, который касался взыскания задолженности с Киркорова по кредитным договорам, и постановил взыскать с него 499 тысяч 880 рублей 6 копеек», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ольга Мышелова.

Согласно материалам дела, первый год певец исправно погашал долг, но когда у него отозвали лицензию, он перестал делать взносы. После этого представители банка обратились в суд. По словам пресс-секретаря суда, Киркоров полностью оплатил сумму основного долга по двум кредитам. В те полмиллиона, которые с артиста взыскал суд, входят проценты, неустойка и расходы по оплате госпошлины.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.m.wikipedia.org

Комментарии

Рекомендуем

Опрос

Лучшая пицца: выбираем номинантов премии Афиши Сибдепо

Сибдепо предлагает читателям составить шорт-лист служб доставки пиццы
Чтиво

6 советов для идеальной свадьбы

В преддверии горячего сезона Сибдепо решил помочь будущим молодожёнам и узнал секреты хорошей свадьбы
Чтиво

Кузбассовцы станут «Поколением М»

Кузбасс присоединился к масштабному национальному проекту, который помогает развивать детское творчество
Кинопрокат

Рецензия на фильм «Чужой: Завет»

Легендарная франшиза лихо зашла на новый круг!

Сегодня в Кемерове

Популярное