Киркорова обязали выплатить почти полмиллиона рублей за долг по кредиту

Банк Церих и агентство по страхованию вкладов через суд пытается вернуть 25 миллионов рублей, которые в кредит взял Филипп Киркоров. Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требование и обязал российского певца выплатить почти полмиллиона рублей по задолженности.

«Суд частично удовлетворил иск банка Церих, который касался взыскания задолженности с Киркорова по кредитным договорам, и постановил взыскать с него 499 тысяч 880 рублей 6 копеек», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ольга Мышелова.

Согласно материалам дела, первый год певец исправно погашал долг, но когда у него отозвали лицензию, он перестал делать взносы. После этого представители банка обратились в суд. По словам пресс-секретаря суда, Киркоров полностью оплатил сумму основного долга по двум кредитам. В те полмиллиона, которые с артиста взыскал суд, входят проценты, неустойка и расходы по оплате госпошлины.