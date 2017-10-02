Киселевчанин получил срок за нападение на свою семью

В Киселёвске суд вынес обвинительный приговор 22-летнему киселевчанину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на собственную семью. Ночью мужчина ворвался в дом, где ударил головой о стену свою 45-летнюю мать, затем приставил ей нож к горлу и потребовал собрать ему его вещи.

«Пока женщина искала вещи, начал плакать её младший сын. Злоумышленник потребовал, чтобы он перестал плакать, в противном случае угрожал его убить, а затем подбежал к родному деду и, приставив нож к его лицу, стал требовать деньги», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Пенсионер отдал внуку тысячу рублей, после чего он скрылся. Семья злоумышленника обратилась в полицию за помощью. В рамках оперативного расследования стало ясно, что месяцем ранее мужчина вытащил из-под матраца деда 80 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Разбой».

Суд рассмотрел материалы уголовного дела и назначил мужчине наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима.