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Кузбасс
Киселевчанин пытался уехать в Москву на сцепке грузового поезда

Киселевчанин пытался уехать в Москву на сцепке грузового поезда

Сотрудники транспортной полиции сняли нелегала с маршрута.

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции сняли со сцепки грузового поезда нелегального пассажира, который собирался уехать в Москву. 37-летнего киселевчанина заметили на станции Анжерская. Известно, что на сцепку грузового поезда он забрался в Яе и успел проехать около 20 километров.

«По словам нелегального пассажира, в Яе разыскивал друга. Поиски не увенчались успехом, поэтому киселевчанин решил поехать в столицу к другому своему товарищу», — сообщили в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД РФ.

В отношении мужчины составили протокол за проезд в не приспособленных для проезда пассажиров местах. По словам киселевчанина, он понял, что это опасный способ, так как во время пути с трудом удерживал равновесие и сильно замёрз.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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