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Киселевчанка перепутала окно с дверью в туалет и выпала с четвёртого этажа

Киселевчанка перепутала окно с дверью в туалет и выпала с четвёртого этажа

ЧП произошло вечером 2 октября на Красном Камне.

В понедельник, 2 октября, в Киселёвске 37-летняя женщина перепутала окно с дверью в туалет и выпала с четвёртого этажа. ЧП произошло в вечернее время на Красном Камне по улице 50 лет Октября, 58. Пострадавшую заметили прохожие, которые и вызвали экстренные службы.

«Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Её госпитализировали с тупой травмой живота и повреждёнными внутренними органами в областную травматологическую больницу в Прокопьевске. Сейчас она находится в реанимации», — рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

В настоящее время медики делают всё возможное, чтобы сохранить женщине жизнь. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

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