Китаец сбил сталагмит возрастом в три тысячи лет (+видео)

В китайской провинции Гуйчжоу турист сбил сталагмит возрастом в три тысячи лет. Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ сообщает Lenta.ru.

Вандал попал в камеры видеонаблюдения, установленные в пещере. На кадрах видно, что сталагмит сломался после того, как мужчина в белой футболке несколько раз ударил по нему ногой. Полицейские не смогли задержать китайца по горячим следам.

Отмечается, что подобные инциденты ранее происходили и в других китайских провинциях. Местные жители предложили создать чёрный список вандалов, которым запретили ли бы подходить к достопримечательностям, передаёт «РИА Новости».