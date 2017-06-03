Китаец сбил сталагмит возрастом в три тысячи лет (+видео)
Полиция не смогла задержать вандала по горячим следам.
В китайской провинции Гуйчжоу турист сбил сталагмит возрастом в три тысячи лет. Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ сообщает Lenta.ru.
Вандал попал в камеры видеонаблюдения, установленные в пещере. На кадрах видно, что сталагмит сломался после того, как мужчина в белой футболке несколько раз ударил по нему ногой. Полицейские не смогли задержать китайца по горячим следам.
Отмечается, что подобные инциденты ранее происходили и в других китайских провинциях. Местные жители предложили создать чёрный список вандалов, которым запретили ли бы подходить к достопримечательностям, передаёт «РИА Новости».
Видео: YouTube.com (Taiwan News).
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