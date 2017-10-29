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Китайцы создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

Китайцы создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

Как заявляют создатели гаджета, в устройстве установлен восьмиядерный процессор.

Китайский производитель Koobee F1 создал первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам создателей гаджета, внутри устройства установлен восьмиядерный процессор, который и позволяет делать снимки в высоком качестве. Объём оперативной памяти смартфона составляет четыре гигабайта.  Стоимость нового смартфона составляет $270 (15 668 рублей по курсу доллара на 29 октября 2017 года – прим. Сибдепо). В настоящее время пока неизвестно, когда смартфон поступит в продажу.

Известно, что ранее разрешение флагманских смартфонов китайской компании Koobe F1 составляло 41 мегапиксель.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://4pda.ru

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